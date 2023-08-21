Мэрия Рязани встретилась с предпринимателями ЦПКиО

В мэрии Рязани прошла встреча с предпринимателями парка.

В беседе приняли участие заместители главы администрации Михаил Ромодин и Олег Федин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин и руководители структурных подразделений администрации.

На встрече обсудили проблемный вопрос, связанный с тем, что ни у кого из предпринимателей ЦПКиО не заключены договоры на размещение аттракционов и торговых объектов. Владельцы предложили закрепить ответственное лицо, которое будет следить за взаимодействием и оперативным решением вопросов, а также разработать концепцию размещения в парке аттракционов и торговых точек, заключив договор с предпринимателями на пять лет, и обеспечить охрану имущества от вандалов.

В ходе обсуждения было решено, что этот сезон предприниматели доработают без изменений, но при этом не будут устанавливать новые объекты.

Следующая встреча пройдет в октябре. На ней обсудят взаимодействие в 2024 году и оформление необходимых документов, сообщает пресс-служба мэрии.