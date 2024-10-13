Воскресенье, 13 октября, 2024

Мэрия Рязани сообщила итоги заключительного общегородского субботника

Автор: Валерия Мединская

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В Рязани завершился цикл субботников, которые прошли в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Итоги заключительного субботника, который состоялся 12 октября, подводит горадминистрация.

На очистку общественных пространств Рязани вышли работники МУПов, организаций всех форм собственности, сотрудники мэрии, местные жители. Участие в общегородском субботнике приняли более 200 неравнодушных рязанцев.

Санитарную очистку проводили во всех районах города, в том числе, на улицах Белякова, Новаторов, Полетаева, 2-я Железнодорожная, Фирсова, Зубковой, Тимакова, Октябрьская, а также территория сквера им. Чернышевского, зона в районе пруда «Серая шейка». 

Как итог — собрано более 45 куб. метров мусора и  24 куб. метров листвы. Для работ было задействовано 16 единиц техники ДБГ и спецтехника, которую предоставили муниципальные предприятия.

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