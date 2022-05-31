Мэрия Рязани сообщила план ремонта дорог 31 мая

Дирекция благоустройства продолжает в ежедневном режиме проводить ямочный ремонт дорог областного центра. 30 мая на улицах Матросова, Ломоносова, Героев десантников, Телевизионной отремонтировано более 250 кв. м дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Прошедшее ночью инъекционно-струйным методом отремонтировали участки дорог на улицах Интернациональной, Семинарской, Чкалова, Московском шоссе. Объем выполненных работ — 110 кв. м. Также ночью на улице Свободы покрашено 1000 погонных метров бордюрного камня.

31 мая ямочный ремонт запланирован на улице Телевизионной и Касимовском шоссе.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.