Мэрия Рязани прокомментировала информацию о падении мужчины в люк

Администрация Рязани прокомментировала появившееся в соцсети ВКонтакте сообщение о падении мужчины в канализационный люк.

Автор поста написал, что ЧП произошло н улице Пугачёва посёлка Шлаковый, за магазином «Дикси». Прохожий упал в колодец и вывихнул плечо.

— Проблема системная! На прошлой неделе ОНФ в Рязани направлял в администрацию города запрос с требованием поставить люки в нескольких районах города, — говорится в сообщении.

Автор предлагает также обратить внимание на пункты приёма металлолома, которые, по его словам, из-за отсутствия жёстких мер стали принимать ворованные крышки люков.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что специалисты проверили участок, запечатлённый на видео. Коммуникаций в этом месте нет.