Мэрия Рязани подвела итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление:  «Марко Молл» стал лучшим новогодним ТРЦ

Сегодня в администрации Рязани подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города.

Первое место в номинации «Лучшее оформление торгового центра и торгового комплекса» вновь у ТРЦ «Марко Молл». Об этом сообщила пресс-служба организации.

При выборе лидеров жюри конкурса учитывало общее стилистическое оформление галерей ТРЦ, яркость и выразительность арт-объектов центра, а также внешний вид персонала.

— Заметные издалека обитатели Арктики, сказочная ель и изумительные инсталляции ТРЦ без преувеличения можно назвать одной из визитных карточек новогодней Рязани. Яркие мишки, встречающие гостей города, и стильная ёлка с курантами создают первое и самое важное впечатление о праздничном городе. Рядом с инсталляциями «Марко Молл» уже залит бесплатный каток для рязанцев и гостей города. Для посетителей работает аренда коньков, что делает это любимое зимнее развлечения ещё более удобным, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сделать праздничную фотосессию можно не только у уличных арт-объектов центра, но и внутри галерей: в каждом атриуме ТРЦ установлены не только украшенные ели, но и праздничные инсталляции — пряничные домики, огромные ретро-телевизоры, детские вагончики с мишками и много сверкающих гирлянд, общую длину которых можно протянуть от «Марко Молл» до улицы Новой, а это более 10 000 метров.