Мэрия Рязани подвела итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление:  «Марко Молл» стал лучшим новогодним ТРЦ

Сегодня в администрации Рязани подвели итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города.
Первое место в номинации «Лучшее оформление торгового центра и торгового комплекса» вновь у ТРЦ «Марко Молл». Об этом сообщила пресс-служба организации.
При выборе лидеров жюри конкурса учитывало общее стилистическое оформление галерей ТРЦ, яркость и выразительность арт-объектов центра, а также внешний вид персонала.
Сделать праздничную фотосессию можно не только у уличных арт-объектов центра, но и внутри галерей: в каждом атриуме ТРЦ установлены не только украшенные ели, но и праздничные инсталляции — пряничные домики, огромные ретро-телевизоры, детские вагончики с мишками и много сверкающих гирлянд, общую длину которых можно протянуть от «Марко Молл» до улицы Новой, а это более 10 000 метров.