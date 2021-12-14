Мэрия Рязани отчиталась о ликвидации последствий снегопада

14 декабря администрация Рязани сообщила подробности ликвидации ночного снегопада.

На уборку города вышли 75 рабочих Дирекции благоустройства. Они очищают пешеходные зоны и обрабатывают их от наледи. Им в помощь – 6 тракторов в щётками, 2 погрузчика и 4 пескоразбрасывателя.

В первой половине дня началась очистка и вывоз снега с проезжей части дорог. В городе работает 21 комбинированная дорожная машина.

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С 7.00 началась расчистка остановок т пешеходных переходов. Работы будут проводиться в течение дня, ночью на улицы города выйдет спецтехника.

Ночью снег убирали во всех районах города. Для обработки использовано 38 тонн реагента и 272 кубических метра пескосоляной смеси. С городских территорий вывезено 124 кубометра снега.