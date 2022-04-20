Мэрия Рязани опубликовала список вакантных мест в детских садах 

Администрация Рязани опубликовала список вакантных мест в дошкольных образовательных учреждениях города.

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Направление детей в группы на 2022/2023 учебный год проводят с 28 апреля по 6 мая.

Для детей в возрасте от 1 до 2 лет (02.09.2020 – 01.09.2021 г.р.):

в детских садах Московского района №№13, 76, 158.

Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (02.09.2020 — 01.03.2021 г.р.):

в детском саду Железнодорожного района №116;

в детских садах Московского района №№28, 89, 104, 135, 137, 148.

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Для детей в возрасте от 1 до 3 лет (02.09.2019 – 01.09.2021 г.р.):

в детских садах №№12, 111 в группах оздоровительной направленности.

Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (02.09.2019 — 01.09.2020 г.р.):

в детских садах Железнодорожного района №№43, 73, 99, 136, 145;

в детских садах Московского района №№23, 28, 89, 101, 107, 120(для детей с нарушением зрения), 135, 148, 153, 154, 158;

в детских садах Октябрьского района №№117, 121, 125.

Для детей в возрасте с 3 до 4 лет (02.09.2018 — 01.09.2019 г.р.):

в детских садах Железнодорожного района №№24, 29, 30, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 102, 109, 123, 139, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

в детских садах Московского района №№3, 9, 14, 79, 103, 104, 106, 115, 124, 126, 134, 146, 151, 153, 158;

в детских садах Октябрьского района №№4, 25, 70, 105, 117, 130, 138, 142, 147, 149, 150, 152, 157;

в детских садах Советского района №№1(группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 41, 55, 60, 66, 91, 96, 133, 141, школа №29.

Для детей в возрасте с 3 до 7 лет (02.09.2015 – 01.09.2019 г.р.):

в детском саду Московского района №137 (группа для детей с задержкой психического развития).

Для детей в возрасте с 4 до 7 лет (02.09.2015 – 01.09.2018 г.р.):

в детском саду Московского района №23 (группа для детей с задержкой психического развития).

Чтобы направить ребёнка в указанные детсады, родителям нужно обратиться в МФЦ. Отмечается, что в детских садах №№1, 118, 120, 160 дополнительно требуется заключение ПМПК; в оздоровительных группах детских садов №№12, 111 – справка с рекомендацией посещения группы.