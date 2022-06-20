Мэрия Рязани назвала перевозчиков-нарушителей

Мэрия Рязани огласила результаты проверок работы общественного транспорта, проведённых на прошлой неделе сотрудниками профильного управления.

Среди нарушений — недовыпуск машин на маршруты, несоблюдение графика движения.

Среди нарушителей — № 33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»), № 33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.), № 42М2 (перевозчик ИП Пряхина Ю.А.), № 90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.), маршруты № 77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.).

Представителей перевозчиков пригласили для беседы и сообщили о возможных наказаниях, вплоть до отмены лицензии на маршрут.

Администрация Рязани напомнила номера, по которым горожане могут жаловаться на работу транспорта: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-40. Меры обещают принимать оперативно.