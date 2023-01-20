Мэрия Рязани ищет наследников двух квартир и части дома. Сообщение опубликовала пресс-служба 20 января.

Одна из квартир находится по адресу: улица Новаторов, дом 3. Хозяйка квартиры под номером 202 Фролкина Валентина Петровна умерла 4 октября прошлого года.

Владельцем квартиры 128 на Московском шоссе в доме под номером 55 была Ефимова Раиса Сергеевна. Она скончалась 8 ноября 2016 года.

Также администрация разыскивает хозяина доли дома 27 на улице Белинского. Ранее ей владел Кашутин Алексей Афанасьевич, который умер 4 января 2015 года.

Наследников просят в течение месяца обратиться в Управление ЖКХ. Адрес: улица Пожалостина, дом 27, кабинеты 1 и 3. Также со специалистами Управления можно связаться по телефонам: 27-35-76, 25-85-69.