Мэрия рассказала о свободных местах в детских садах Рязани

В 2021 году в Рязани было дополнительно обеспечено 880 мест для детей раннего возраста в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В конце декабря началось направление детей в ясельные группы в пристройки детских садов №№99, 136 Железнодорожного района, 110 Московского района, 121, 147 Октябрьского района и в здание яслей детского сада №158 в Канищево.

Управление образования и молодежной политики сообщает, что вакантные места для детей с 2 до 3 лет имеются в детских садах №№76 в поселке Приокский, 110 на ул. Великанова, 99 в Горроще, 147, 149 в Дашково-Песочне, а также для детей с 1 года до 2 лет в детских садах №№ 76, 110, 99, 136 на ул. Гоголя, 121 на ул. Зубковой, 158 на ул. Бирюзова.

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По вопросам предоставления места в группах для детей раннего возраста следует обращаться в управление образования и молодежной политики по телефону 720-101.