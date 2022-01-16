Мэрия предупредила рязанцев о метели и сильном ветре

Мэрия Рязани на своём официальном сайте разместила метеопредупреждение о надвигающейся непогоде.

Так, согласно прогнозам синоптиков, 17 января ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днём – небольшой снег и местами метель. Ожидается юго-западный ветер, до 12 м/с. Местами его порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью ожидается от -11 до -6°С, днём – от -8 до -3°С.

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Рязанцев просят быть осторожными на улицах и дорогах. Автовладельцам советуют соблюдать скоростной режим, а пешеходам – переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.