Мэрия поможет рязанцам, готовым продать жильё для детей-сирот

Квартиры, закупленные для детей-сирот осмотрела во вторник, 15 марта, мэр Рязани Елена Сорокина.
В феврале для сирот закупили квартиры на улицах Забайкальской, Крупской и Дачной. Жильё главе администрации понравились – в них сделан современный ремонт, установлена сантехника, приборы учёта и газовые плиты. Квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и с хорошей транспортной доступностью.
В связи с тем, что на рынке недвижимости непростая ситуация, Сорокина обратилась к заинтересованным рязанцам с предложением о сотрудничестве:
По словам главы администрации, с этими вопросами можно обратиться к ней на страницы в социальных сетях и непосредственно в управление энергетики.