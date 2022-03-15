Мэрия поможет рязанцам, готовым продать жильё для детей-сирот

Квартиры, закупленные для детей-сирот осмотрела во вторник, 15 марта, мэр Рязани Елена Сорокина.

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В феврале для сирот закупили квартиры на улицах Забайкальской, Крупской и Дачной. Жильё главе администрации понравились – в них сделан современный ремонт, установлена сантехника, приборы учёта и газовые плиты. Квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и с хорошей транспортной доступностью.

В связи с тем, что на рынке недвижимости непростая ситуация, Сорокина обратилась к заинтересованным рязанцам с предложением о сотрудничестве:

– Уважаемые горожане, если вы хотите продать однокомнатную квартиру для последующего предоставления ребенку-сироте, мы готовы вам оказать всяческую поддержку – и в ремонте (мы покупаем только отремонтированные квартиры), и в выходе на электронную торговую площадку, – заявила она.

По словам главы администрации, с этими вопросами можно обратиться к ней на страницы в социальных сетях и непосредственно в управление энергетики.