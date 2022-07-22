7info7

Мэрия объяснила массовое отключение светофоров в Рязани

pixabay.com

Мэрия Рязани рассказала, почему на нескольких улицах города отключили светофоры. Разъяснения специалисты дали в социальных сетях.

Напомним, рязанцы ранее пожаловались, что сразу на нескольких улицах города не работают светофоры. Среди них – Интернациональная, Касимовское шоссе и другие.

В своих ответах на обращения граждан администрация указывает: причиной неработающих светофоров стали повреждения на сетях из-за сильного ветра. Городские службы устраняют неполадки, ремонт планируют завершить на этой неделе.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7