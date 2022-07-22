Мэрия объяснила массовое отключение светофоров в Рязани

Мэрия Рязани рассказала, почему на нескольких улицах города отключили светофоры. Разъяснения специалисты дали в социальных сетях.

Напомним, рязанцы ранее пожаловались, что сразу на нескольких улицах города не работают светофоры. Среди них – Интернациональная, Касимовское шоссе и другие.

В своих ответах на обращения граждан администрация указывает: причиной неработающих светофоров стали повреждения на сетях из-за сильного ветра. Городские службы устраняют неполадки, ремонт планируют завершить на этой неделе.