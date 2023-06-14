Мэрия Касимова рассказала о ходе ремонта городских улиц

В Касимове продолжают ремонтировать улицы, сообщила ВКонтакте городская администрация.

Новый асфальт на улице Советской, протяженность около 640 метров, уже радует жителей города. Капитальный ремонт проводится в рамках субсидий, предоставленных из регионального бюджета. На данный момент проведены работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Затем в течение месяца сотрудники подрядной организации приступят к следующим видам работ: укладке основного слоя, укреплению обочин щебнем и асфальтобетонным гранулятом.

В проекте также предусмотрено устройство линии освещения, установка водоотводящих лотков, в настоящее время подрядная организация приступила к восстановлению тротуаров.

Также за прошедший месяц подрядная организация провела ямочный ремонт ул. 50 лет ВЛКСМ, Северная, Соборная. Сегодня приступили к ремонту ул. Набережная, а буквально на днях окончили ямочный ремонт участка дороги по ул. Советская до мкр. Черемушки.

В целом, за летний период в городе планируется привести еще около 6 участков дорог в нормативное состояние. На это будут выделены соответствующие дополнительные субсидии региональным министерством транспорта и автомобильных дорог.