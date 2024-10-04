Мэрия предупредила о массовом отключении света в Рязани

Официальный сайт администрации Рязани опубликовал объявления об отключении электроэнергии в городе.

Причина отключений уважительная — сотрудники ГУП РО «РГРЭС» будут проводить обрезку деревьев в охранной зоне высоковольтных линий.

Первый этап работ пройдёт 4 октября, затем отключения запланированы на 7 и 8 число.

7 октября с 9 до 16 часов без электричества останутся:

— Михайловское шоссе, дома по чётной стороне со 2 по 88, а также рекламные конструкции, ГРП, гаражи;

— Московское шоссе, дома №№ 3, 5, 9, 19, АО БДРО, рекламные конструкции, киоски, АСФН;

— дома со 2 по 29 на улице Михайловские ямки;

— дома №№ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 20 в Шоссейном переулке.

8 октября с 9 до 16 часов отключат электричество по следующим адресам:

— улица Мирная, дома со 2 по 20 по чётной стороне, с 7 по 55 на нечётной стороне;

— улица Покровская, дома с 42 по 84, с 88 по 96, с 100 по 116 по чётной стороне, дома с 45 по 67 на нечётной стороне.

— улица Керамические Выселки, дома 1 — 6;

— улица Керамзавода, дома №№ 22, 23, 24, торговый киоск.