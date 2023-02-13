Мэр Воропанов покинул Вологду и отправился в зону спецоперации

Глава администрации Вологды Сергей Воропанов покинул город и отправился в зону спецоперации.

Мэр опубликовал видео о своей командировке на границу, где он проведал подшефный 380-й полк, в Telegram.

«Встретился с командиром, комбатами. Ребята на боевом посту каждый день, каждый час. По словам солдат, никаких перебоев с питанием и обмундированием у них нет», – отметил Воропанов.

По его словам, проблемы, которые возникают у родственников военных, быстро решают. Также он вручил бойцам наградные часы от губернатора Олега Кувшинникова.