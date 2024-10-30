Мэр Рязани Виталий Артёмов ответил на вопросы горожан

30 октября на площадке Штаба общественный поддержки партии «Единая Россия» глава администрации города Рязани Виталий Артёмов провел личный прием.

Председатель ТОС пос. Мирный обратилась к главе администрации с несколькими вопросами. Они касались улучшения транспортного обслуживания поселка, восстановления уличного освещения на ул. Дорожной. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации поставлена задача проработать вопросы и предложить варианты решения, которые устроят граждан.

Вопрос жителя дома 39в по ул. Баженова также касался отсутствия уличного освещения по проезду вдоль домов 41б, 41а, 41, 39б, 39, 37 б. Устройство освещения в районе указанного ориентира возможно выполнить в рамках проектов местных инициатив, либо развития городских окраин. Для этого необходимо принять дорогу на баланс муниципалитета и провести комплексное благоустройство участка.

В ходе личного приема также поступил вопрос о возникающих сбоях в работе одной из котельных. Виталий Артемов поручил найти техническое решение вопроса. С активистами будет проведена дополнительная встреча.