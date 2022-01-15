Мэр Рязани Сорокина проверила уборку снега во дворах с жилинспекцией

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как убирают снег во дворах вместе с заместителем руководителя Госжилинспекции региона Валерием Бибином, сообщила мэр на своей официальной странице Вкотакте.

В ходе инспектирования госслужащие проверяли, как чистят дворы и подъезды к ним, убирают ли снег и сосульки с крыш домов.

Проблемы нашли в нескольких рязанских дворах. Так, на улицах Затинная и Либкнехта плохо почистили въезд во двор. У дома №16 по улице Циолковского — подъезд к контейнерной площадке.

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Большая колейность и «ужасный» въезд имеется по адресам: ул. Гагарина, 81, 83 и Гоголя, 5, 7, 9.