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Суббота, 21 мая, 2022

Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником

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Александр Ильин
Александр Ильин

Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником – Днём территориального общественного самоуправления. О праздновании всероссийского дня ТОС мэр рассказала на своей странице Вконтакте.

Мероприятие состоялось в субботу, 21 мая, в Новопавловской роще. Елена Сорокина отметила, что ни одно дело в городе не обходится без совета активистов ТОС.

«Какую дорогу ремонтировать прежде всего, где поставить детскую площадку, как обустроить сквер, где нужна дорожка в школу – по каждому вопросу обязательно советуемся с нашими первыми помощниками – ТОСовцами», — написала мэр.

Сорокина также рассказала о Доме ТОС, который стал дискуссионной площадкой, объединившей активистов ТОС, НКО, общественных советов.

«Благодаря поддержке правительства Рязанской области, Ассоциации ТОС в городе площадь Дома ТОС скоро увеличится в два раза», — отметила мэр.

Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником
Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником
Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником

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