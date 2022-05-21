Мэр Рязани Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила ТОСовцев с профессиональным праздником – Днём территориального общественного самоуправления. О праздновании всероссийского дня ТОС мэр рассказала на своей странице Вконтакте.

Мероприятие состоялось в субботу, 21 мая, в Новопавловской роще. Елена Сорокина отметила, что ни одно дело в городе не обходится без совета активистов ТОС.

«Какую дорогу ремонтировать прежде всего, где поставить детскую площадку, как обустроить сквер, где нужна дорожка в школу – по каждому вопросу обязательно советуемся с нашими первыми помощниками – ТОСовцами», — написала мэр.

Сорокина также рассказала о Доме ТОС, который стал дискуссионной площадкой, объединившей активистов ТОС, НКО, общественных советов.