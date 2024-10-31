Четверг, 31 октября, 2024
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Мэр Рязани сообщил, что городские службы будут работать в усиленном режиме в непогоду

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Валерия Мединская

В ближайшие дни синоптики обещают первые снегопады в центральной полосе России. Накануне непогоды глава администрации Рязани Виталий Артёмов сообщил, что городские службы переводятся в усиленный режим работы.

Уже 1 ноября прогнозируется мокрый снег, который перейдёт в интенсивные ливневые дожди. Синоптики предупреждают, что может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

— Городские службы переведены в усиленный режим работы. Дирекция благоустройства города произвела установку зимнего оборудования на технике, — отметил Артёмов.

Мэр добавил, что поручил префектам отработать с управляющими компаниями взаимодействие по уборке дворовых территорий и междворовых проездов.

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