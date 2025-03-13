Мэр Рязани с прокуратурой проконтролировал ход строительства школы в ЖК «Олимпийский»

Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов совместно с прокуратурой Октябрьского района проконтролировали ход строительства школы в ЖК «Олимпийский», которая рассчитана на 1100 мест. Уполномоченные органы осмотрели строительную площадку, заслушали отчёт подрядчика о работе, обсудили проблемные вопросы.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству выходов на кровлю 3 блока, армирование стен выше уровня 4 этажа, утепление и устройство вентилируемого фасада, остекление 3 блока, возведение кровли 1 блока, кладка перегородок, штукатурные, сантехнические и вентиляционные работы, устройство электросетей, сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Объект строится с привлечением выделенных региону средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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Площадь новой школы составит 19,9 тыс. кв.м. Она будет переменной этажности – от четырех до пяти этажей с контрастной отделкой. В учреждении создадут 44 учебных кабинета, зоны рекреации, столовую с обеденным залом на 550 мест, медкабинет, актовый и лекционный залы, центр информации с библиотекой, блок свободного творчества и комнату живой природы.

В результате выезда приняты дополнительные меры, которые должны обеспечить своевременную сдачу нового учреждения образования.