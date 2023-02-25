Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала ВКонтакте об открытии после реконструкции торгового зала оптово-розничный комплекс «Барс на Есенина».

На площади 2 тысячи квадратных метров оборудовано 65 торговых мест. По словам мэра, рязанцы смогут в комфортных условиях купить качественную продукцию российских товаропроизводителей, в том числе бакалейные товары, молочные и мясные продукты, фрукты и овощи по оптовым ценам.

Местные производители уже представлены на площадке — «Старожиловский молочный комбинат», Хлебозавод № 3, «Детское питание», «Эковакино», «Рязань хлеб», «Русские мельницы», «Бонтэ» и многие другие.

Для удобства покупателей — бесплатная большая парковка, вход с двух сторон — с улицы Грибоедова и дополнительный вход со стороны улицы Есенина, чтобы люди могли сразу с остановки общественного транспорта попасть в торговый павильон. Внутри помещения можно взять тележку для покупок, есть туалет.

— Рязанские товаропроизводители смогут представить свою продукцию жителям города в дополнение к ярмаркам выходного дня и площадкам для ежедневной торговли, — написала Елена Сорокина.