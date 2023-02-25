Суббота, 25 февраля, 2023
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Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала ВКонтакте об открытии после реконструкции торгового зала оптово-розничный комплекс «Барс на Есенина».

На площади 2 тысячи квадратных метров оборудовано 65 торговых мест. По словам мэра, рязанцы смогут в комфортных условиях купить качественную продукцию российских товаропроизводителей, в том числе бакалейные товары, молочные и мясные продукты, фрукты и овощи по оптовым ценам.

Местные производители уже представлены на площадке — «Старожиловский молочный комбинат», Хлебозавод № 3, «Детское питание», «Эковакино», «Рязань хлеб», «Русские мельницы», «Бонтэ» и многие другие.

Для удобства покупателей — бесплатная большая парковка, вход с двух сторон — с улицы Грибоедова и дополнительный вход со стороны улицы Есенина, чтобы люди могли сразу с остановки общественного транспорта попасть в торговый павильон. Внутри помещения можно взять тележку для покупок, есть туалет.

— Рязанские товаропроизводители смогут представить свою продукцию жителям города в дополнение к ярмаркам выходного дня и площадкам для ежедневной торговли, — написала Елена Сорокина.

Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»
Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»
Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»
Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»
Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»
Мэр Рязани рассказала об открывшемся после реконструкции «Барсе на Есенина»

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