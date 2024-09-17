Вторник, 17 сентября, 2024

Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время

Автор: Алексей Самохин

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Мэр Рязани Виталий Артёмов вместе с депутатом Рязанской городской Думы Галиной Трушиной 17 сентября провели выездное совещание по проблемам микрорайона Недостоево. Об этом глава городской администрации написал в соцсетях.

«Один из самых отдаленных и в то же время густонаселенных жилых массивов города. В центре внимания — обращения жителей на прямую линию Губернатора и в социальные сети, — отметил Артёмов.

Состояние спортивной площадки, построенной более 15 лет назад около дома № 1Б по улице Сельских Строителей — неудовлетворительное. Поручил провести капитальный ремонт, восстановить покрытие и вышедшие из строя тренажеры. Весной следующего года площадка должна быть приведена в нормативное состояние.

Префекту района Вячеславу Трусову поручил вместе с жителями определить территорию для строительства новой хоккейной коробки. То, в каком состоянии нынешняя площадка, расположенная за домом № 5 к.1, шокирует. Мы обязательно найдем возможность восстановить спортивный объект, но важно, чтобы жители также следили за порядком на нем.

Начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолию Зуеву поручено проработать вопрос полной реконструкции разворотного круга общественного транспорта с установкой там помещения под диспетчерскую и оборудованием стационарных туалетов. Также в шаговой доступности необходимо обустроить отдельную парковку для частных автомобилей, чтобы они не мешали движению маршрутных транспортных средств.

Обсудили благоустройство территории рядом с строящимся Воскресенским храмом. Сейчас здесь заросший неухоженный участок. На его месте обустроим сквер. Поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Алексею Крутову создать эскизный проект, обсудить его с жителями. Не позднее 2026 года необходимо произвести полную перезагрузку территории.

К большому сожалению убедился, что претензии жителей микрорайона к работе префектуры и Дирекции благоустройства города обоснованы. Есть вопросы по содержанию общественных территорий, окосу травы, уборке мусора. Руководителям подразделений сделано замечание. Рассчитываю, что выводы ими будут сделаны».

Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время
Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время
Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время
Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время

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