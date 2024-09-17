Мэр Рязани рассказал, каких улучшений ждать жителям Недостоево в ближайшее время

Мэр Рязани Виталий Артёмов вместе с депутатом Рязанской городской Думы Галиной Трушиной 17 сентября провели выездное совещание по проблемам микрорайона Недостоево. Об этом глава городской администрации написал в соцсетях.

«Один из самых отдаленных и в то же время густонаселенных жилых массивов города. В центре внимания — обращения жителей на прямую линию Губернатора и в социальные сети, — отметил Артёмов.

Состояние спортивной площадки, построенной более 15 лет назад около дома № 1Б по улице Сельских Строителей — неудовлетворительное. Поручил провести капитальный ремонт, восстановить покрытие и вышедшие из строя тренажеры. Весной следующего года площадка должна быть приведена в нормативное состояние.

Префекту района Вячеславу Трусову поручил вместе с жителями определить территорию для строительства новой хоккейной коробки. То, в каком состоянии нынешняя площадка, расположенная за домом № 5 к.1, шокирует. Мы обязательно найдем возможность восстановить спортивный объект, но важно, чтобы жители также следили за порядком на нем.

Начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолию Зуеву поручено проработать вопрос полной реконструкции разворотного круга общественного транспорта с установкой там помещения под диспетчерскую и оборудованием стационарных туалетов. Также в шаговой доступности необходимо обустроить отдельную парковку для частных автомобилей, чтобы они не мешали движению маршрутных транспортных средств.

Обсудили благоустройство территории рядом с строящимся Воскресенским храмом. Сейчас здесь заросший неухоженный участок. На его месте обустроим сквер. Поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Алексею Крутову создать эскизный проект, обсудить его с жителями. Не позднее 2026 года необходимо произвести полную перезагрузку территории.

К большому сожалению убедился, что претензии жителей микрорайона к работе префектуры и Дирекции благоустройства города обоснованы. Есть вопросы по содержанию общественных территорий, окосу травы, уборке мусора. Руководителям подразделений сделано замечание. Рассчитываю, что выводы ими будут сделаны».