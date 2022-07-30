Мэр Рязани проконтролировала благоустройство дорог и общественных пространств

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о контроле за благоустройством города. Пост глава администрации опубликовала ВКонтакте.

Продолжаем контролировать благоустройство дорог и общественных пространств. Сегодня выехала на ул. Промышленную и Прижелезнодорожную, где завершается двухлетний ремонт. Протяженность большая — делаем два участка, всего более 3 км дорожного полотна. Завтра — срок окончания контракта, но работы еще ведутся. На участке к улице Прижелезнодорожной уложен новый асфальт. На Промышленной также уложен верхний слой асфальтобетона на проезжей части, пересечениях, примыканиях и парковках, установлен бортовой камень, смонтированы 5 пар светофоров на солнечных батареях, нанесена разметка.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж освещения и устройство газонов, сегодня планируют доделать тротуар. Специалисты управления благоустройства проводят промежуточный контроль — есть замечания, устранены не все.

Культура производства работ, к сожалению, на низком уровне — строительный мусор, кругом грязь от уложенного на газонах грунта, остановки установили, а лавки — нет. Дала поручение убрать мусор в районе разворотного круга, поставить урну. Разобраться, почему не доделали съезд с дороги — сейчас он неровный, а должен быть как единое полотно. Приемки работ с участием депутатов еще не было. Явные штрафные санкции с понедельника.

Парк им. Белякова — эта территория победила в рейтинговом отборе по Московскому району по комфортной городской среде в 2021 году. Провели общественные обсуждения и совместно с жителями определили концепцию первого этапа благоустройства зеленой зоны — асфальтирование дорожек, установка лавочек, урн, мостиков, устройство освещения и видеонаблюдения, снос и опиловка аварийных деревьев.

В настоящее время на дорожках в парке укладывают асфальт. Предстоит большой объем работ — из 5 тыс. кв. м. дорожек сейчас готово только 1 тыс. кв. м. Здесь был настолько сложный мягкий грунт, что сначала пришлось уплотнять его ломаным асфальтом и только потом укладывать новый слой. Тротуары широкие, можно кататься на велосипедах — будем советоваться с жителями об обустройстве велодорожек. Готовы малые архитектурные формы — лавочки и урны, смонтированы и подключены 68 опор освещения, сейчас идет их дозаливка цементом. Установлено видеонаблюдение, которое будем подключать к системе «Безопасный город».

Есть замечания — нужно поправить старое ограждение и колючую проволоку, которые никак не вписываются в концепцию нового благоустроенного парка. «Водоканалу» — привести в порядок канализационный коллектор. Кое-где мешают ветки — произвести опиловку и кронирование деревьев. На территории, где некоторые жители устраивают «пикники», мусор — предложу Совету парка организовать субботник по его уборке. Технику, инвентарь предоставим, сами поучаствуем, собранное вывезем. Чтобы сохранить все то, что мы совместно с жителями делаем для преображения этой зеленой зоны, потребуется организовать патрулирование территории. Поручила ответственным структурным подразделениям администрации заняться этим вопросом.