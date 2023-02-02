Мэр Рязани обсудила с председателем СНТ «Нефтяник» проблему незаконной свалки

Елена Сорокина 1 февраля встретилась с председателем СНТ «Нефтяник» Ларисой Быковой. Речь шла о завозе мусора на территорию, выкупленную трубным заводом и физическими лицами.
В настоящее время въезд на территорию перекрыт забетонированными столбами, установлен знак «Свалка мусора запрещена». В городской администрации рассматривают вариант установки камер видеонаблюдения.
Сведения о нарушениях передаются в УМВД. На собственника транспортного средства, завозившего мусор, и собственника смежных земельных участков, допустившего свалку, составлен протокол и наложен штраф. Также суд обязал трубный завод ликвидировать несанкционированную свалку с его земельного участка. Градоначальник пообещала добиваться исполнения судебного решения.
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