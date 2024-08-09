Мэр Рязани напомнил о сборе гуманитарной помощи для Курской области

Мэр Рязани Виталий Артёмов напомнил рязанцам, что продолжается сбор гуманитарной помощи для Курской области. О нём он написал в своих социальных сетях.
В ближайшие дни направляем гуманитарную помощь в Курскую область. Вместе с Правительством Рязанской области ведем сбор необходимых вещей для пострадавших в приграничье от обстрелов ВСУ.
Собранная гуманитарная помощь поступит эвакуированным с обстреливаемой территории мирным жителям Курской области и пойдет на обустройство пунктов временного размещения, поэтому там сейчас особенно остро востребована бытовая техника, тёплое белье, генераторы, портативные зарядные устройства и средства личной гигиены.
Места сбора в Рязани:
📍Штаб общественной поддержки,
ул. Горького, д. 49А.
Телефоны:
28-43-13 и 28-43-23.
📍Администрация города Рязани
ул. Радищева, 28
Телефон для консультации: 25-43-09
Мобильный: 8-986-000-00-62
(номер также работает в Watsapp и Telegram)
📍Финансовые пожертвования можно направить по реквизитам:
Курский фонд развития, содействия и поддержки предпринимательства (КУРСКИЙ ФОНД РСПП)
Адрес: 305023, г. Курск, ул. 1-я Прогонная, д. № 1, оф. 309
ИНН 4632245429
КПП 463201001
р/с: 40703810233000000405
банк: Курское отд № 8596 ПАО СБЕРБАНК
бик: 043807606
к/с: 30101810300000000606
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