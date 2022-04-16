Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан

В пятницу, 15 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан, на котором были рассмотрены некоторые волнующие жителей вопросы. Об этом мэр рассказала в своих соцсетях.

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Одна из рязанок обратилась с просьбой вернуть льготный проезд в маршрутном такси №41. Специалисты управления транспорта пояснили, этот маршрут дублирует троллейбус №1.

«В этом случае приоритет мы отдаем муниципальному маршруту. Это залог того, что ценовой политикой на нашем транспорте будем управлять мы, что в сложные периоды у нас не будет нарушения транспортных перевозок», — написала Сорокина.

Мэр поручила управлению транспорта наладить контроль за исполнением расписания движения троллейбуса №1, особенно в вечернее время.

Жительница коммунальной квартиры на улице Березовой обратилась с вопросом о начислении оплаты за общую жилплощадь, о невозможности пользоваться льготами.

«Поручила специалистам управления энергетики и ЖКХ вникнуть в ситуацию, вместе с представителями управляющей компании разобраться в вопросе», — написала мэр.

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Другая рязанка попросила привести в порядок проезд во дворе по улице Есенина в районе дома №39.