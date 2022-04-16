Мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан

В пятницу, 15 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан, на котором были рассмотрены некоторые волнующие жителей вопросы. Об этом мэр рассказала в своих соцсетях.
Одна из рязанок обратилась с просьбой вернуть льготный проезд в маршрутном такси №41. Специалисты управления транспорта пояснили, этот маршрут дублирует троллейбус №1.
Мэр поручила управлению транспорта наладить контроль за исполнением расписания движения троллейбуса №1, особенно в вечернее время.
Жительница коммунальной квартиры на улице Березовой обратилась с вопросом о начислении оплаты за общую жилплощадь, о невозможности пользоваться льготами.
Другая рязанка попросила привести в порядок проезд во дворе по улице Есенина в районе дома №39.