Пятница, 26 мая, 2023
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Мэр Краснодара рассказал о повреждениях на улице Морской

7info
Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в телеграм-канале о повреждениях на улице Морской. По его словам, пострадали офисное здание, жилой дом.

В пятиэтажном жилом доме на улице Гаражной, 77/1 частично выбивало окна. У находящегося рядом частного дома повреждения кровли.

Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Наумов пишет, что причина произошедшего устанавливается. В соцсетях появились кадры беспилотника над городом. Предположительно, его сбила система ПВО.

Информация о беспилотнике неофициальная.

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