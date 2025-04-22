Среда, 23 апреля, 2025
13.3 C
Рязань
Фото: Рязанская епархия
Религия

Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове

Анастасия Мериакри

Во вторник Светлой седмицы, 22 апреля, митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Вознесенском соборе Касимова. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В Светлый вторник радостью совместной молитвы с архипастырем было наполнено богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Касимова. В этот день Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.

В собор пришли многие касимовцы, среди них: председатель Думы Касимовского муниципального округа Ирина Ганина, настоятельница Казанской монашеской женской общины игумения Феодосия (Дикарева) с сестрами обители, воспитанники детского сада №20, учащиеся Сергиевской православной школы и других учебных заведений.

Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.
Фото: Рязанская епархия
Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.
Фото: Рязанская епархия
Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.
Фото: Рязанская епархия
Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.
Фото: Рязанская епархия
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.