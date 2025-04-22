Митрополит Марк возглавил крестный ход в Касимове

Во вторник Светлой седмицы, 22 апреля, митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Вознесенском соборе Касимова. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В Светлый вторник радостью совместной молитвы с архипастырем было наполнено богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Касимова. В этот день Божественную литургию в главном храме города и затем крестный ход возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, временно управляющий Касимовской епархией.

В собор пришли многие касимовцы, среди них: председатель Думы Касимовского муниципального округа Ирина Ганина, настоятельница Казанской монашеской женской общины игумения Феодосия (Дикарева) с сестрами обители, воспитанники детского сада №20, учащиеся Сергиевской православной школы и других учебных заведений.