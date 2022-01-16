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Воскресенье, 16 января, 2022
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Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»

7info7

Митрополит Марк с собором духовенства совершил благословение самолетов в Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, сообщили в Рязанской епархии.

15 января митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил 43-й Авиацентр боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации. Владыка обратился к военнослужащим, членам экипажей с архипастырским словом и благословил их на дальнейшее служение.

На встрече присутствовали командир Авиацентра полковник Николай Николаевич Варпахович, командир авиаполка полковник Дмитрий Александрович Афиногентов, полковник Александр Анатольевич Щербинин, священнослужители епархии.

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Одним из важных и знаменательных событий этого дня в Авиацентре стало благословение воздушных кораблей и другой техники. Среди самолетов был стратегический ракетоносец Ту-95 под названием «Рязань».

  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»
  • Митрополит Марк с собором духовенства освятил стратегический ракетоносец «Рязань»

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