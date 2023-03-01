В среду первой седмицы Великого поста, 1 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани. Этим богослужением Церковь поддерживает и утешает своих чад, вступивших на долгий постнический путь Святой Великой Четыредесятницы, поскольку привычная всем полная Литургия в будни не совершается. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Об особенности дней Великого поста и значении Литургии Преждеосвященных Даров для верующих владыка говорил в наставлении по окончании богослужения:

— Многие из нас, дорогие братья и сестры, наверняка имели в прошлом опыт каких-либо физических травм. И мы помним, что после этого простые обычные движения, не составляющие труда для здорового человека, вдруг начинали требовать от нас усилий. До этого мы и не подозревали, что так может быть, ведь все казалось легко, просто и естественно.

Так и мы часто не отдаем себе отчета в том, как много всего дает нам с вами Господь. На протяжении почти всего богослужебного года в нашей русской традиции каждый день совершается Божественная литургия, это великое торжество и священнодействие, главное таинство Церкви и особая служба, которая стоит вне богослужебного круга.

Мы уже привыкли к нему и часто ленимся посещать его. Мы пресыщаемся этой доступностью Божественной Евхаристии. Но наступает Великий пост и все меняется — богослужение, пение… И чтобы причаститься среди недели, нужно предпринимать особые усилия. Пост, поклоны, долгие молитвы — все это является частью великопостного богослужения. И сегодня, прежде чем причаститься, мы молились на протяжении почти пяти часов. И этот образ Литургии — это образ труда.

Как человек до изгнания из рая имел все блага и не ценил их, так потом он, потеряв свое райское блаженство, вынужден был трудиться. Господь сказал ему — в поте лица своего будешь есть твой хлеб. Так и мы в дни поста ощущаем себя изгнанными из рая, лишенными этой привычной для нас Божией благодати, особых даров Божиих, Божественной литургии. И чтобы причаститься, нам необходимо особым образом потрудиться. Вообще труд — то, что должно быть нам свойственно на протяжении всей Святой Великой Четыредесятницы.

Дай Бог, чтобы мы не ослабевали в этом труде, и, понимая свою греховность и необходимость борьбы со своими страстями, воспринимали необходимость труда как должное. И дай Бог, чтобы мы всегда безропотно несли свой крест великопостных трудов.