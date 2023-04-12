Митрополит Марк рассказал о ценностях подлинных и мнимых

Великая Среда. С этого дня пре­кра­ща­ют­ся ве­ли­кие по­кло­ны при мо­лит­ве преподобного Еф­рема Си­ри­на, и сама молитва этим постом творится последний раз. Литургия Преждеосвященных Даров, совершаемая в этот день, более до следующего Великого поста уже не совершается. В Великую Среду вспоминаются два евангельских события: возлияние на голову Спасителя драгоценного мира некоей грешницей и предательство Господа сребролюбивым Иудой.

В 2023 году в этот день, выпавший на 12 апреля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Литургию преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

После богослужения в наставлении к верующим владыка говорил о двух практически противоположных по содержанию событиях, вспоминаемых ныне Церковью, и об их назидательном значении для каждого человека:

— Сегодня Великая Среда, особый день в календаре каждого христианина. Каждую среду мы постимся в воспоминание о том страшном злодеянии, который соделал один из ближайших учеников Христовых, один из двенадцати.

Евангельское повествование сообщает нам об этом предательстве в контрасте с другим событием. Сегодня мы слышали повествование об особом знаке внимания со стороны грешной женщины ко Христу во время Его пребывания в доме Симона фарисея. Она вошла в дом и стала поливать голову Христа миром. Это был не какой-то простой, но драгоценный благовонный состав, и ученики, особенно Иуда, понимали его ценность. Но если остальные ученики восприняли этот знак внимания и любви со стороны женщины к Христу как нечто нормальное, то Иуда, который был, по замечанию апостола и евангелиста Иоанна Богослова, вором, тут же выразил свое возмущение по поводу случившегося. Он заявил, что миро можно было бы продать за большие деньги. Сумма, которая приводится в Евангелии — весьма крупная, фактически, составляющая семейный годовой бюджет. И эту огромную сумму денег женщина истратила, стремясь показать Господу свое раскаяние, по любви к Нему.

Неслучайно свидетелями этого события были ученики Христа и, особенно, Иуда. Он видел, насколько ценили Христа простые люди, которые воспринимали Его учение, для которых Его слова были сокровищницей мудрости. Но он не вразумился, и после события с возлиянием мира, обратившись к первосвященникам и фарисеям, предложил свои услуги по предательству Учителя. Он получил совсем немного по сравнению с той мерой любви, которую выказала эта грешная женщина — ему дали всего лишь 30 сребреников, символическую для Ветхого Завета сумму. В Пятикнижии говорится, что если вол, например, забодает чужого раба, то хозяин вола должен заплатить хозяину раба сумму в 30 сребреников. И вот мы видим яркий контраст: с одной стороны — женщина, которой никаких денег не жалко, чтобы выразить свою любовь ко Христу, а с другой — Иуда, который за сравнительно небольшую сумму соглашается предать Христа. Более того, он становится инициатором этого предательства, потому что не к нему, но он сам приходит к первосвященникам.

Вот так и мы, дорогие братья и сестры, часто промениваем подлинные ценности на мнимые. Сколько в нашей жизни предательства или, во всяком случае, предпочтения вещам суетным и малозначимым взамен вещей великих и поистине достойных! И в первую очередь это касается веры во Христа и жизни во Христе. Мы забываем об этом самом главном сокровище и даре, который имеем, и часто размениваемся на суету и злобу мира сего.

Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, не только никогда не быть участниками предательства, но и не предпочитать подлинным ценностям, а главное — вере во Христа, ценности мнимые и скоропреходящие.