Митрополит Марк передал двум храмам богослужебные Евангелия

Митрополит Марк передал в дар двум сельским храмам богослужебные Евангелия. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк передал богослужебные Евангелия в дар Спасскому храму села Алешня Рыбновского района и храму Рождества Пресвятой Богородицы села Помозово Михайловского района. Богослужебные книги послужат укреплением для настоятелей и членов общин и будут важным шагом к дальнейшему полноценному развитию приходской и богослужебной жизни.

Оба прихода сейчас проходят непростой путь. В Алешне храм существовал еще в XVII веке, согласно статистике 1866 года здание церкви было каменным, но после 1917 года село его лишилось. Возрождение прихода последовало в 2012 году, верующие стали собираться в помещении больницы. В 2021 году начался процесс изготовления сруба храма, который затем был установлен в Алешне.

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В отличие от этого населенного пункта, в селе Помозово храм сохранился. Он датируется 1746 годом и является памятником архитектуры. В ХХ веке храм был закрыт, новый этап его истории последовал в начале XXI столетия. В настоящее время продолжается восстановление поруганной святыни. Верующие собираются на соборные молитвы, стараниями жертвователей внутреннее пространство церкви украшается новыми иконами.