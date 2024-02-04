Воскресенье, 4 февраля, 2024
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Митрополит Марк ответил на вопрос о буллинге в школе

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» епархиального радио ответил на вопрос, как бороться с буллингом в школе, стоит ли переводить ребёнка на домашнее обучение.

По словам священника, в первую очередь ребёнка стоит научить «состоянию бесстрастия», чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые оскорбляют, не пытался отвечать на провокации.

— Жизнь человека протекает в разных условиях, — отметил митрополит. — Примеры буллинга могут быть некой вакциной, чтобы человек понимал, что жизнь это не прогулка, а испытание. В том числе от ближних.

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, травля) – это систематическое запугивание, унижение, травля одного человека другим, более сильным. Буллинг может проявляться в различных формах:

  • Физическая: толчки, удары, похищение вещей;
  • Словесная: обзывания, оскорбления, угрозы;
  • Психологическая: игнорирование, бойкот, распространение слухов;
  • Кибербуллинг: травля с использованием электронных устройств (телефонов, компьютеров).

Характерные черты буллинга:

  • Намеренность: агрессор осознанно причиняет вред жертве.
  • Систематичность: действия повторяются регулярно.
  • Неравенство сил: агрессор имеет преимущество в силе, возрасте, статусе.

Жертвы буллинга могут испытывать:

  • Страх, тревогу, чувство беспомощности;
  • Снижение самооценки, депрессию;
  • Психосоматические проблемы;
  • Снижение успеваемости;
  • Мысли о суициде.

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