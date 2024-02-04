Митрополит Марк ответил на вопрос о буллинге в школе

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» епархиального радио ответил на вопрос, как бороться с буллингом в школе, стоит ли переводить ребёнка на домашнее обучение.
По словам священника, в первую очередь ребёнка стоит научить «состоянию бесстрастия», чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые оскорбляют, не пытался отвечать на провокации.
Буллинг (от англ. bullying – запугивание, травля) – это систематическое запугивание, унижение, травля одного человека другим, более сильным. Буллинг может проявляться в различных формах:
- Физическая: толчки, удары, похищение вещей;
- Словесная: обзывания, оскорбления, угрозы;
- Психологическая: игнорирование, бойкот, распространение слухов;
- Кибербуллинг: травля с использованием электронных устройств (телефонов, компьютеров).
Характерные черты буллинга:
- Намеренность: агрессор осознанно причиняет вред жертве.
- Систематичность: действия повторяются регулярно.
- Неравенство сил: агрессор имеет преимущество в силе, возрасте, статусе.
Жертвы буллинга могут испытывать:
- Страх, тревогу, чувство беспомощности;
- Снижение самооценки, депрессию;
- Психосоматические проблемы;
- Снижение успеваемости;
- Мысли о суициде.