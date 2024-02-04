Митрополит Марк ответил на вопрос о буллинге в школе

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» епархиального радио ответил на вопрос, как бороться с буллингом в школе, стоит ли переводить ребёнка на домашнее обучение.

По словам священника, в первую очередь ребёнка стоит научить «состоянию бесстрастия», чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые оскорбляют, не пытался отвечать на провокации.

— Жизнь человека протекает в разных условиях, — отметил митрополит. — Примеры буллинга могут быть некой вакциной, чтобы человек понимал, что жизнь это не прогулка, а испытание. В том числе от ближних.

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, травля) – это систематическое запугивание, унижение, травля одного человека другим, более сильным. Буллинг может проявляться в различных формах:

Физическая: толчки, удары, похищение вещей;

толчки, удары, похищение вещей; Словесная: обзывания, оскорбления, угрозы;

обзывания, оскорбления, угрозы; Психологическая: игнорирование, бойкот, распространение слухов;

игнорирование, бойкот, распространение слухов; Кибербуллинг: травля с использованием электронных устройств (телефонов, компьютеров).

Характерные черты буллинга:

Намеренность: агрессор осознанно причиняет вред жертве.

агрессор осознанно причиняет вред жертве. Систематичность: действия повторяются регулярно.

действия повторяются регулярно. Неравенство сил: агрессор имеет преимущество в силе, возрасте, статусе.

Жертвы буллинга могут испытывать: