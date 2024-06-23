Митрополит Марк ответил, как относится к оградкам на могилах

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» ответил на вопрос радиослушательницы «Логосъ Рязань», как относится к ритуальным услугам.

Митрополит сказал, что усопшему совершенно не нужны оградки на могиле, и его «раздражает и угнетает» вид ржавых оградок на кладбище. Так происходит, когда оградку поставили, но со временем за могилой перестают ухаживать по раным причинам, и кладбище становится покрытым «частоколом ржавого металла. Митрополит Марк рекомендует избавляться от этих оградок.

Что касается памятников, митрополит также отметил, что что усопшему они не нужны, как и кресты на гробу. Крест должен быть только на могиле.

«Полный выпуск программы «Образ» смотрите ниже.