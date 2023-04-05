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Среда, 5 апреля, 2023
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Митрополит Марк объяснил подлинный смысл покаяния

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В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о том, каким должен быть результат истинного покаяния.

По его словам, во время Великого поста это слово звучит постоянно.

— Нередко люди воспринимают покаяние, как процесс, когда мы стараемся раскаяться в грехах, вспомнить прегрешения с самой юности, покаяться за всю жизнь, — говорит священник. — Всё это важно, но главный результат покаяния — исправление жизни человека. Если покаяние не сопровождается исправлением жизни, это подобно тому, что мы подготовили машину к путешествию, но никуда не поехали.

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