Митрополит Марк объяснил подлинный смысл покаяния

— Нередко люди воспринимают покаяние, как процесс, когда мы стараемся раскаяться в грехах, вспомнить прегрешения с самой юности, покаяться за всю жизнь, — говорит священник. — Всё это важно, но главный результат покаяния — исправление жизни человека. Если покаяние не сопровождается исправлением жизни, это подобно тому, что мы подготовили машину к путешествию, но никуда не поехали.