7info 05.04.2023 19:52 Митрополит Марк объяснил подлинный смысл покаяния На главнуюНовости Рязани В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о том, каким должен быть результат истинного покаяния. По его словам, во время Великого поста это слово звучит постоянно. — Нередко люди воспринимают покаяние, как процесс, когда мы стараемся раскаяться в грехах, вспомнить прегрешения с самой юности, покаяться за всю жизнь, — говорит священник. — Всё это важно, но главный результат покаяния — исправление жизни человека. Если покаяние не сопровождается исправлением жизни, это подобно тому, что мы подготовили машину к путешествию, но никуда не поехали. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2