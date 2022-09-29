Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра

28 сентября митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил Областной клинический перинатальный центр, встретился с руководством и сотрудниками медицинского учреждения, ознакомился с работой отделений, в том числе реанимационным. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Владыка окропил младенцев святой водой, посетил действующую в Перинатальном центре молельную комнату, побеседовал с пациентками. В общении с врачами владыка особо подчеркнул важность их служения, совершаемого ради ближних.

В перинатальном центре осуществляется работа, которая помогает благополучному разрешению в родах, с осложнениями беременности и при преждевременных родах — в учреждении выхаживают недоношенных детей, в том числе, с экстремально низкой массой тела.

Пациентки и врачи учреждения находятся под постоянным духовным попечением священника Георгия Цветкова. Еженедельно в молельной комнате в стенах центра батюшка служит молебны о благополучии и здравии будущих мам и всех сотрудников, беседует с ними, и когда необходимо — совершает Таинство крещения младенцев.

Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, которое помогает в работе врачей даже в самых непростых ситуациях, но, как говорит заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Перинатального центра Тамара Шевлякова, поддержка и доброе слово батюшки бывают очень нужны, придают сил и помогают дальше трудиться, несмотря ни на какие сложности.

Митрополит Марк в завершение посещения Перинатального центра благословил новорожденных и будущих мам, находящихся в родильных палатах, а также врачей, и пожелал им крепости сил и помощи Божией в трудах.