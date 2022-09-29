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Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра

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28 сентября митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил Областной клинический перинатальный центр, встретился с руководством и сотрудниками медицинского учреждения, ознакомился с работой отделений, в том числе реанимационным. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Владыка окропил младенцев святой водой, посетил действующую в Перинатальном центре молельную комнату, побеседовал с пациентками. В общении с врачами владыка особо подчеркнул важность их служения, совершаемого ради ближних.

В перинатальном центре осуществляется работа, которая помогает благополучному разрешению в родах, с осложнениями беременности и при преждевременных родах — в учреждении выхаживают недоношенных детей, в том числе, с экстремально низкой массой тела.

Пациентки и врачи учреждения находятся под постоянным духовным попечением священника Георгия Цветкова. Еженедельно в молельной комнате в стенах центра батюшка служит молебны о благополучии и здравии будущих мам и всех сотрудников, беседует с ними, и когда необходимо — совершает Таинство крещения младенцев.

Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, которое помогает в работе врачей даже в самых непростых ситуациях, но, как говорит заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Перинатального центра Тамара Шевлякова, поддержка и доброе слово батюшки бывают очень нужны, придают сил и помогают дальше трудиться, несмотря ни на какие сложности.

Митрополит Марк в завершение посещения Перинатального центра благословил новорожденных и будущих мам, находящихся в родильных палатах, а также врачей, и пожелал им крепости сил и помощи Божией в трудах.

Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
Митрополит Марк благословил сотрудников Рязанского перинатального центра
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