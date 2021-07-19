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Понедельник, 19 июля, 2021
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Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми

7info
Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести конкурс авиакомпаний и начать продавать льготные билеты семьям с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

На эти цели в бюджете России на 2021 год зарезервировали 1,35 миллиарда рублей. Для продажи льготных авиабилетов выбрали 46 межрегиональных маршрутов, которые напрямую соединяют практически все основные российские города.

Во время совещания с вице-премьерами Мишустин потребовал решить задачу максимально оперативно, чтобы люди могли воспользоваться льготами уже в августе.

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