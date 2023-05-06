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Суббота, 6 мая, 2023

Миронов призвал начать контртеррористическую операцию после покушения на Прилепина

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил перевести СВО в контртеррористическую операцию после сегодняшнего покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба партии.

По мнению Миронова, подрыв автомобиля Прилепина в Нижегородской области — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Он призвал начать работать по главарям террористов, используя весь доступный арсенал Вооружённых сил России.

— А Захару — наша любовь, молитва и поддержка. Вся наша партия, вся страна с тобой. Мы обязательно победим! — заявил политик.

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