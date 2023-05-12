Миронов призвал отменить «крепостное право» пациентов на выбор лечебного учреждения

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме намерена разработать поправки в законодательство, которые позволят гарантировать пациентам право самим выбирать медицинские учреждения для наблюдения и лечения независимо от регистрации, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

По словам парламентария, власти Москвы и других регионов с относительно развитой системой здравоохранения начинают ограничивать право жителей других регионов на медицинскую помощь, и суды их в этом поддерживают. В качестве примера он привел решение суда в столице, который отказал жительнице Химок в том, чтобы ее дочь была прикреплена к поликлинике в Москве.

«Формально в законе «Об охране здоровья граждан в РФ» нет каких-либо ограничений на прикрепление к желаемой поликлинике как в регионе проживания, так и за его пределами. Но на деле действует целый ряд региональных и ведомственных ограничений, которые позволяют отказывать людям, – комментирует ситуацию руководитель фракции. – Такое «крепостное право» в отношении пациентов является попыткой скрыть проблемы, возникающие в результате оптимизации системы здравоохранения и неравномерного развития регионов, массовой миграции жителей из провинции в крупные центры».

«Поправки, которые мы намерены внести, нацелены на реализацию гарантированного Конституцией права на охрану здоровья. Раз сегодня Основной закон можно обойти, наша задача как законодателей сделать так, чтобы в документах был прямой запрет на отказ в получении медицинской помощи», – сказал политик.

Вместе с тем он признал, что без существенного увеличения финансирования здравоохранения и повышения эффективности работы федеральных и региональных властей это право так и останется простой декларацией.

«Господа чиновники, хватит искать способы сэкономить на медицине – ищите деньги и возможности! Раз строите новое жилье, позаботьтесь, чтобы у жителей было достаточно поликлиник, больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений, – призвал Сергей Миронов. – Все граждане России независимо от места жительства должны иметь доступ к бесплатной и качественной медицинской помощи. В противном случае глубинка продолжит вымирать, а мегаполисы – задыхаться от перенаселения. Развитие здравоохранения прямо влияет на будущее страны».