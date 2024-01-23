Миронов предложил восстановить смертную казнь для трибунала над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за преступления против человечности перед трибуналом, и на этот случай необходимо восстановить смертную казнь в качестве высшей меры наказания, заявил лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Во вторник Госдума приняла обращение к парламентам мира в связи с атаками ВСУ против мирных жителей РФ.

«Это фашизм, кто бы что ни говорил. И мы видим, как вертятся как ужи на сковородке некоторые члены Совбеза ООН, которые не хотят признавать очевидного, — сказал Сергей Миронов журналистам. — А не хотят по одной простой причине: они спонсируют и оплачивают (преступления). Они очень рады тому, что мирных граждан уничтожают. Они пытаются запугать, пытаются повлиять на то, чтобы ситуация в нашей стране была дестабилизирована. Перебьются! Ничего у них не получится! А вот подлецу и мерзавцу Зеленскому, фашисту недобитому, пора саван себе готовить!»

«Нужно создавать трибунал. Я бы провел этот трибунал в Одессе, в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года были заживо сожжены неповинные люди. Трибунал будет, и наказание будет соответствующее! Да, у нас пока нет смертной казни. Но за такие преступления против человечности надо вернуть ее. И для таких господ, как Зеленский, привести это решение в исполнение», — уверен политик.

«Он предал наш братский украинский народ и готов до последнего украинца воевать. Он предал свой родной еврейский народ. Но ему обязательно „прилетит“ рано или поздно. Хотелось бы, чтобы пораньше», — добавил лидер СРЗП Сергей Миронов.