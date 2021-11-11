Минздрав рассказал, что сделано в Рязани для ускорения тестов на COVID-19

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщило ВКонтакте, что делается для более быстрого получения результатов тестов на коронавирус.

— В настоящее время в Рязани лаборатории работают в две смены 7 дней в неделю, что позволило значительно увеличить количество проводимых тестов, — говорится в сообщении. — Приобретено дополнительное оборудование для действующих и организованы новые лаборатории на базе медучреждений Рязани. Проводится поэтапная работа по увеличению мощности лабораторной базы.

В кожно-венерологическом диспансере введено новое оборудование (в дополнение к действующему) для проведения реакции ПЦР. Это позволило увеличить расчетную мощность исследования в два раза — до 1200 -1300 исследований в сутки.

За время пандемии в целом, количество исследований выросло с 300 до 3000 в сутки.

В ноябре ожидается поставка нового оборудования в Консультационно-диагностический центр.