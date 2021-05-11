12.2 C
Рязань
Вторник, 11 мая, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

Минздрав опубликовал сведения о зарплатах рязанских главврачей

7info
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
- Advertisement -

Минздрав опубликовал сведения о доходах рязанских главврачей

Минздрав Рязанской области опубликовал сведения о доходах главврачей медицинских учреждений области за 2020 год. Также указана информация о заработках их заместителей и главных бухгалтеров больниц.

В частности, главврач больницы №11 в Рязани Роман Васин зарабатывает в месяц 127 939,88 рублей. Главврач ОКБ Андрей Карпунин – 94 831,26 рублей. Правда, он пришёл на эту должность в течение года, поэтому среднемесячная зарплата у него меньше.

Среднемесячная зарплата главврача турбодиспансера Марины Муравьёвой – 154 780,66 рублей. Главврач психбольницы Светлана Нагибина зарабатывает в месяц 176 291,67 рублей.

Полная информация о доходах руководителей медицинских учреждений доступна по ссылке.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]