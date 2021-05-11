Минздрав опубликовал сведения о зарплатах рязанских главврачей

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Минздрав опубликовал сведения о доходах рязанских главврачей

Минздрав Рязанской области опубликовал сведения о доходах главврачей медицинских учреждений области за 2020 год. Также указана информация о заработках их заместителей и главных бухгалтеров больниц.

В частности, главврач больницы №11 в Рязани Роман Васин зарабатывает в месяц 127 939,88 рублей. Главврач ОКБ Андрей Карпунин – 94 831,26 рублей. Правда, он пришёл на эту должность в течение года, поэтому среднемесячная зарплата у него меньше.

Среднемесячная зарплата главврача турбодиспансера Марины Муравьёвой – 154 780,66 рублей. Главврач психбольницы Светлана Нагибина зарабатывает в месяц 176 291,67 рублей.

Полная информация о доходах руководителей медицинских учреждений доступна по ссылке.