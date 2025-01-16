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Медицина

Минздрав опроверг информацию об отсутствии льготного лекарства для лечения рака предстательной железы

Анастасия Мериакри

Сегодня, 16 января, в рязанских СМИ появилась информация об отсутствии в Рязанском онкодиспансере лекарства для лечения рака предстательной железы, в частности, «Энзулатамида». Минздрав сообщил, что данная информация не соответствует действительности. Препарат есть в наличии.

В СМИ написали, что рязанка пожаловалась на отсутствие препарата «Энзулатамид», которое, по ее словам, стоит около 200 тысяч за пачку. Девушка сообщила, что у нее нет таких денег. При этом оказалось, что она попыталась получить лекарство без льготного рецепта.

«Напоминаем нашим пациентам, что выдача лекарств без выписанного льготного рецепта невозможна. С пациентом, который нуждается в получении «Энзулатамида», удалось связаться по телефону. В понедельник он обратится в лечебное учреждение для выписки рецепта и будет обеспечен необходимым препаратом», — отметили в минздраве.

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