Минздрав опроверг информацию об отсутствии льготного лекарства для лечения рака предстательной железы

Сегодня, 16 января, в рязанских СМИ появилась информация об отсутствии в Рязанском онкодиспансере лекарства для лечения рака предстательной железы, в частности, «Энзулатамида». Минздрав сообщил, что данная информация не соответствует действительности. Препарат есть в наличии.

В СМИ написали, что рязанка пожаловалась на отсутствие препарата «Энзулатамид», которое, по ее словам, стоит около 200 тысяч за пачку. Девушка сообщила, что у нее нет таких денег. При этом оказалось, что она попыталась получить лекарство без льготного рецепта.