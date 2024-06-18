Вторник, 18 июня, 2024

Минздрав обновил перечень рекомендаций к аборту в России

Автор: 7info7

Опубликовано

Клинические рекомендации для врачей, касающиеся прерывания беременности, были обновлены. Об этом сообщает Минздрав РФ. В них перечислены как причины, по которым допускается проведение аборта, так и сроки, в которые его можно провести.

Условием, по которому аборт по-прежнему сделают вне зависимости от срока, являются медицинские показания. Было отмечено, что таковые могут быть связаны с высоким риском смерти матери. Также к показаниям относятся несовместимые с жизнью или ведущие к осложнениям некорректируемые заболевания плода.

По социальным показателям аборт делается до 22-й недели срока. До 12 недель беременности процедуру проведут по «настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования».

Также в рекомендациях был доработан раздел с информацией для пациентов.

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