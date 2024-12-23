Минздрав назвал самый оптимальный возраст для рождения ребёнка

Минздрав РФ назвал оптимальным возрастом для беременности у женщин период от 18 до 35 лет. При этом ведомстве отметили, что мужчины способны к зачатию и в более зрелом возрасте, однако с каждым годом их фертильность снижается. Такие выводы можно сделать из письма Минздрава, тезисы которого приводит РИА Новости. Документ подчёркивает необходимость информирования женщин о наиболее благоприятном репродуктивном периоде.

Также согласно письму Минздрава, курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза, употребление свыше 20 граммов этанола в сутки увеличивает этот риск на 60%, а чрезмерное потребление кофеина (более 5 чашек в день) снижает вероятность наступления беременности в 1,45 раза.

В документе Минздрава также отмечается, что мужчины сохраняют способность к зачатию в более зрелом возрасте, однако их фертильность снижается с каждым годом. Вероятность рождения здорового ребенка у мужчин старше 35 лет вдвое ниже, даже при использовании ЭКО. Кроме того, дети отцов старшего возраста имеют повышенный риск развития различных заболеваний, включая шизофрению, расстройства аутистического спектра, лейкоз и врожденные аномалии.