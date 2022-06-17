Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сегодняшний день «максимально объективен», но это не значит, что его не нужно совершенствовать, заявил в интервью «Известиям» в четверг, 17 июня, министр просвещения Сергей Кравцов.
Кравцов добавил, что в этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.
Благодаря ЕГЭ у школьников есть возможность сдавать экзамены по месту жительства, а затем отправить результаты в вузы и при этом не тратить время и деньги на дорогу, напомнил Кравцов.
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России в этом году проходит с 26 мая по 21 июня.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Если кто-то предложит систему лучше ЕГЭ, мы ее рассмотрим»