Минприроды Рязанской области пообещало привлечь виновных в незаконной охоте к ответственности

Министерство природопользования Рязанской области дало комментарий по сюжету о браконьерах в Шацком районе, показанному на федеральном телеканале. Глава министерства Александр Новиков сообщил издательству «Пресса», что факт незаконной охоты выявили 25 января.

Инспектор охотхозяйства и шацкие полицейские обнаружил незаконную добычу 3 косуль. Их убили трое охотников близ деревни Тюрино. Полиция зарегистрировала заявления. Ущерб охотничьим ресурсам оценён в 520 тысяч рублей.

15 марта по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба возбудили уголовное дело. Виновным грозят штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 2 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В министерстве отметили, что всех виновных привлекут к административной или уголовной ответственности в соответствии с характером допущенного правонарушения.

С начала года в ведомстве провели 2261 надзорное мероприятие по выявлению, пресечению и недопущению незаконной охоты. Выявлено 76 нарушений, изъято 3 единицы огнестрельного оружия.

В минприроды Рязанской области заявили, что по всем выявленным нарушениям составлены протоколы, в органы УМВД по региону написаны заявления.