Минобр прокомментировал ситуацию со школой № 18 в Рязани

В социальных сетях, в том числе в комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова, появились сообщения о том, что в Рязани хотят набирать детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в классы школы № 18. В этой школе обучаются слабослышащие и глухие дети.

В сообщении отмечается, что в школе обучаются дети с РАС, но их немного. В дальнейшем якобы планируется увеличить наполняемость класса.

— Родители выступают против этого «новшества» и призывают не освобождать от должности директора Анну Черкасову, — говорится в сообщении.

Ситуацию в телеграм-канале губернатора прокомментировали представители регионального Минобра.

— Все дети имеют равные права на получение образования и социальную поддержку. В школе-интернате № 18 дети с нарушением слуха и расстройством аутистического спектра обучаются в разных классах с 2021 года. Создаем условия для работы с детьми вне зависимости от характера их образовательных потребностей, — говорится в комментарии.

По данным министерства, школьные педагоги имеют необходимую подготовку для работы с такими детьми. Конфликты между учениками с различными особенностями не возникают. Планов менять характер деятельности школы-интерната в Минобре нет.

Что касается директора учебного заведения, то она, по информации министерства, уволилась по собственному желанию.