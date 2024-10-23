Минобр прокомментировал ситуацию со школой № 18 в Рязани

В социальных сетях, в том числе в комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова, появились сообщения о том, что в Рязани хотят набирать детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в классы школы № 18. В этой школе обучаются слабослышащие и глухие дети.
В сообщении отмечается, что в школе обучаются дети с РАС, но их немного. В дальнейшем якобы планируется увеличить наполняемость класса.
Ситуацию в телеграм-канале губернатора прокомментировали представители регионального Минобра.
По данным министерства, школьные педагоги имеют необходимую подготовку для работы с такими детьми. Конфликты между учениками с различными особенностями не возникают. Планов менять характер деятельности школы-интерната в Минобре нет.
Что касается директора учебного заведения, то она, по информации министерства, уволилась по собственному желанию.