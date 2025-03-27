Минобороны: ВСУ продолжают атаки на российскую энергетику

Несмотря на заявления Киева о прекращении ударов по объектам российской энергетики, украинские вооружённые формирования продолжают наносить удары по инфраструктуре. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

26 марта около 17:00 в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате отключилась высоковольтная линия 10 кВ, что привело к прекращению электроснабжения в Климовском районе.

В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА самолетного типа в районе мыса Тарханкут в Крыму. Беспилотник пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

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27 марта около 7:00 в Брянской области украинский артиллерийский обстрел повредил комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго», что привело к её выходу из строя.